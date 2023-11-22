Актуальные цены на топливо

Средние цены литра топлива по Украине по данным консалтинговой группы "А-95":

Бензин А-95: 54,71 гривны (-0,19 копеек)

54,71 гривны (-0,19 копеек) Дизельное топливо: 54,66 гривны (-0,28 копеек)

54,66 гривны (-0,28 копеек) Автогаз: 35,54 гривны (+0,17 копеек)

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Сравнение цен на АЗС

Дешевле можно приобрести: А-95+ – Авиас – за 54,00 гривны; в то время как А-95 – Авантаж 7 – 49,95 гривны; дизельное топливо – фактор – 50,00 гривен; да автомобильный газ – Автотранс – 32,98 гривны.

Самые же дорогие цены наблюдаются: А-95+ – SOCAR – 60,99 гривен; А-95 – SOCAR – 58,99 гривен; дизельное топливо – параллель – 59,99 гривны; да автомобильный газ – Ovis – 36,99 гривен.

Ситуация на рынке топлива

Больше всего на ситуацию влияют события на польской границе. Следовательно, эксперт с рынка горючего отмечает, что цены выросли на 30%.

Причина одна – это то, что заблокирована граница с Польшей. Это важно потому, что 30% сжиженного газа в Украину поступает именно через польский участок границы. Соответственно, очень трудно быстро заместить этот объем. И соответственно это привело к нехватке на внутреннем рынке. И из-за дефицита цены выросли в течение последнего месяца с 27 до 35 гривен за литр, то есть на 30%,

– утверждает Сергей Куюн, Директор "Консалтинговой группы А-95"

Однако, как добавляет Куюн, со временем цена на сжиженный газ станет падать. Это произойдет после того, как будет доставлено достаточное количество сырья в Украину.

А вот стоимость бензина и дизеля может упасть, поскольку накоплений этой продукции достаточно, что больше, она продолжает поступать из-за границы.