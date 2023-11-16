О чем идет речь
Сергей Куюн рассказал, что он приверженец того, чтобы акциз с каждого литра моторного топлива был одинаковым. Однако законодатели решили сделать акциз на автогаз на 20% ниже других, учитывая его энергетическую ценность.
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На мой взгляд, в первую очередь речь идет о справедливости. Почему сегодня водитель машины на бензине платит акциза в четыре раза больше (акциз 213 евро), чем кто на газ?… Может, этот газ – это какой-то уникальный энергоноситель, пахнущий розами? Нет. Это такой же продукт нефтепереработки как бензин или дизель.
К примеру в 2021 году около 30% от всех моторных топлив приходилось на автогаз. Тогда мы вошли в пятерку крупнейших потребителей на планете с объемом 2 миллиона тонн в год.
Прекрасно, цель достигнута, а значит – дверь закрывается. Этот принцип работает во всех программах такого рода в цивилизованном мире. Когда-то в Европе были льготы на установку ГБО, а теперь – на приобретение электромобилей. Пройдет несколько лет, не будет и этих льгот,
– добавил он.
Подорожает ли автогаз на АЗС
По мнению Куюна, такое повышение прибавит к цене автогаза 4,5 гривны за литр. Если бы этого не было, он в любом случае вырос бы в цене из-за стачек польских перевозчиков на границе – ориентировочно до 31 гривны за литр.
При бензине по 55 гривен за литр было 48%, а станет 56% цены бензина. Это при том, что таксисты – наиболее показательная и экономная публика – считают газово-бензиновым паритетом 80% (расход газа больше на 15 – 20% бензина). То есть экономия по отношению к бензину сохранится и немалая!
– объяснил он.
Также он обратил внимание, что на него тоже очень низкий налог и в отношении бензина. Повышение этого показателя поможет государству профинансировать нашу армию.
К слову, рост акциза на автогаз будет направлять из налогов в бюджет дополнительный 1 миллиард гривен ежемесячно.