О чем идет речь

Сергей Куюн рассказал, что он приверженец того, чтобы акциз с каждого литра моторного топлива был одинаковым. Однако законодатели решили сделать акциз на автогаз на 20% ниже других, учитывая его энергетическую ценность.

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Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы А-95 На мой взгляд, в первую очередь речь идет о справедливости. Почему сегодня водитель машины на бензине платит акциза в четыре раза больше (акциз 213 евро), чем кто на газ?… Может, этот газ – это какой-то уникальный энергоноситель, пахнущий розами? Нет. Это такой же продукт нефтепереработки как бензин или дизель.

Напомним! Еще 15 лет назад такие низкие цены на автогаз были введены для популяризации этого топлива. Это дало свои результаты – Украина стала мировым лидером потребления LPG на транспорте.

К примеру в 2021 году около 30% от всех моторных топлив приходилось на автогаз. Тогда мы вошли в пятерку крупнейших потребителей на планете с объемом 2 миллиона тонн в год.

Прекрасно, цель достигнута, а значит – дверь закрывается. Этот принцип работает во всех программах такого рода в цивилизованном мире. Когда-то в Европе были льготы на установку ГБО, а теперь – на приобретение электромобилей. Пройдет несколько лет, не будет и этих льгот,

– добавил он.

Подорожает ли автогаз на АЗС

По мнению Куюна, такое повышение прибавит к цене автогаза 4,5 гривны за литр. Если бы этого не было, он в любом случае вырос бы в цене из-за стачек польских перевозчиков на границе – ориентировочно до 31 гривны за литр.

При бензине по 55 гривен за литр было 48%, а станет 56% цены бензина. Это при том, что таксисты – наиболее показательная и экономная публика – считают газово-бензиновым паритетом 80% (расход газа больше на 15 – 20% бензина). То есть экономия по отношению к бензину сохранится и немалая!

– объяснил он.

Также он обратил внимание, что на него тоже очень низкий налог и в отношении бензина. Повышение этого показателя поможет государству профинансировать нашу армию.

К слову, рост акциза на автогаз будет направлять из налогов в бюджет дополнительный 1 миллиард гривен ежемесячно.