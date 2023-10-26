НБУ пересмотрел учетную ставку

Во время пресс-брифинга относительно решений правления НБУ по монетарной политике регулятор отметил, что таким образом модернизирует свой операционный дизайн монетарной политики по системе "нижней границы", передает 24 Канал.

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Ставки по другим операциям НБУ с банками установлены следующим образом:

ставка по трехмесячным депозитным сертификатам будет равна "учетной ставке + 4 процентных пункта" (20%),

а по кредитам рефинансирования – "учетной ставке + 6 процентных пунктов" (22%).

Фактически уровни ставок по операциям НБУ с банками останутся неизменными.

Модернизация операционного дизайна монетарной политики усугубит сигнальную роль учетной ставки в условиях структурного профицита ликвидности. Такие изменения, в частности, позволят НБУ удерживать краткосрочные гривневые межбанковские ставки близкими к учетной ставке. В результате вырастет способность НБУ влиять на ожидания экономических агентов и мотивы их экономического поведения,

– отметил регулятор.

Также в НБУ добавили, что удержание неизменными ставок по операциям Нацбанка с банками согласуется с необходимостью сохранения привлекательности гривневых инструментов, что важно для обеспечения умеренной инфляции и курсовой устойчивости на прогнозном горизонте.

Что прогнозировали банкиры

Во время разговора с 24 Каналом банкир Иван Свитек предположил, что регулятор решится на снижение ставки до 18% ввиду того, что инфляция замедляется быстрыми темпами.

решится на снижение ставки до 18% ввиду того, что инфляция замедляется быстрыми темпами. Дмитрий Замотаев тоже был уверен, что НБУ в который раз может изменить размер учетной ставки. По его мнению, сокращение могло составить 1 – 2 процентных пункта – до 19 – 18%.

Напомним! Изменение учетной ставки – это важный сигнал для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Так чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в национальной валюте.