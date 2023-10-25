Тенденции по депозитам и вкладам в последние месяцы

Продолжается рост количества депозитов со сроком размещения от 3 до 6 месяцев.

Банкир Дмитрий Замотаев во время разговора с 24 Каналом отметил, что еженедельный прирост новых вкладов в этой категории составляет в среднем 0,3 – 0,5% к предыдущим показателям.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус банка Соответственно, ожидается, что на следующей неделе количество вкладов на срок до 6 месяцев составит более 60% от общего количества новых депозитов, открытых за последние 1,5 месяца);

Доходность гривневых вкладов

Что касается доходности гривневых вкладов, то, по мнению банкира, она коренным образом не изменится: в среднем это до 15% годовых на вклады от 3 до 6 месяцев и более 14% на вклады от 9 месяцев до 1 года.

Доля гривневых вкладов сроком от 9 месяцев до 1 года также останется на уровне предыдущей недели – это в среднем 20 – 22% от общего количества новых вкладов.

Чистая прибыль с учетом инфляции, которая в годовом исчислении сократилась до 7,1%, немного выросла – до 6%. Это может стать дополнительным стимулом для открытия новых вкладов в гривне, считает Замотаев.

Чистый доход по гривневым вкладам в 2 раза выше валютных депозитов,

– добавляет он.

НБУ пересмотрит уровень учетной ставки

По всем текущей и возможно следующей неделе могут стать "пиковыми" для открытия новых гривневых вкладов. Ведь в конце этой недели ожидается, что НБУ в который раз может изменить размер учетной ставки.

Ожидается, что ее сокращение может составить 1 – 2 процентных пункта – до 19 – 18%,

– прогнозирует Замотаев.

По его мнению, это событие может повлиять на размер доходности по гривневым вкладам. Не исключено, что сокращение учетной ставки приведет к снижению ставок по новым вкладам не менее чем на 0,5 – 1,5% сроком от 9 месяцев до 1 года и на 0,5 – 1,0% на вклады от 3 до 6 месяцев. Именно поэтому он считает, что ближайшие дни оптимальны для открытия новых вкладов.

Чего ждать дальше

Что касается развития сегмента валютных депозитов, то ситуация по большому счету останется постоянной, несмотря на то, что некоторые банки начали снижать ставки по своим валютным программам, объясняет Замотаев.

Средние процентные показатели не претерпели существенных изменений: ставки по вкладам в долларах с размещением до 1 года до сих пор составляют до 3%, а средний размер доходности вкладов в евро сроком на 1 год составляет 2 – 2,3% годовых,

– рассказывает банкир.

Таким образом, можно считать, что сегмент валютных вкладов находится на стадии стагнации. В то же время мы не исключаем, что поведение комбанков в этом сегменте будет достаточно гибким: ставки могут как незначительно расти и снижаться в зависимости от срока депозита и конъюнктуры на валютном рынке.