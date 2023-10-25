На сколько НБУ снизит ставку
Банкир Иван Свитек отмечает, что нет никаких сомнений, что НБУ продолжит снижать учетную ставку. По его мнению, исходя из показателей инфляции, которая замедлилась по итогам сентября до 7,1%, скорее всего регулятор решится на снижение ставки до 18%.
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Откровенно говоря, при таких темпах замедления темпа роста цен можно было бы делать еще более смелые шаги по смягчению монетарной политики. Однако резкое снижение ставки может привести к падению интереса населения к вложению накоплений на депозиты, усилению давления на гривну и активизации потребительского спроса. Что может привести к ускорению инфляции.
Другой банкир Дмитрий Замотаев тоже уверен, что НБУ в который раз может изменить размер учетной ставки. По его мнению, сокращение может составить 1 – 2 процентных пункта – до 19 – 18%.
Как снижение ставки повлияет на депозиты
Это событие может повлиять на размер доходности по гривневым вкладам. Не исключено, что сокращение учетной ставки приведет к понижению ставок по новым вкладам минимум на 0,5 – 1,5% сроком от 9 месяцев до 1 года и на 0,5 – 1% на вклады от 3 до 6 месяцев. Именно поэтому я считаю, что ближайшие дни оптимальны для открытия новых вкладов.
Иван Свитек отмечает, если ожидания по снижению ставки оправдаются, не исключено, что глубина снижения ставок по срочным депозитам в гривне окажется даже больше, чем динамика пересмотра учетной ставки.
Так или иначе, только само снижение учетной ставки на ожидаемые 2% приведет к синхронному и почти мгновенному пересмотру максимальных ставок по депозитам в гривне до 15 16% годовых,
– резюмирует Свитек.