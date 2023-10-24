С 2016 года Данилишин был главой Совета Национального банка Украины. Возглавлял орган шесть лет подряд – впервые и дольше всех за время независимости.

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Почему президент принял такое решение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №707/2023, которым уволил Богдана Данилишина с должности члена Совета Национального банка Украины. Причиной указано истечение срока полномочий.

На своей странице в Facebook Данилишин написал, что еще один важный этап в его жизни закончился.

Он поблагодарил коллег за работу и отметил, что ему пришлось работать с четырьмя главами НБУ – Валерией Гонтаревой, Яковом Смолием, Кириллом Шевченко, Андреем Пышным.

Факты о Богдане Данилишине