Із 2016 року Данилишин був головою Ради Національного банку України. Очолював орган шість років поспіль – уперше і найдовше за час незалежності.
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Чому президент ухвалив таке рішення
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №707/2023, яким звільнив Богдана Данилишина з посади члена Ради Національного банку України. Причиною вказано закінчення строку повноважень.
На своїй сторінці у фейсбуці Данилишин написав, що ще один важливий етап у його житті закінчився.
Він подякував колегам за роботу і зазначив, що йому випало працювати з чотирма головами НБУ – Валерією Гонтарєвою, Яковом Смолієм, Кирилом Шевченком, Андрієм Пишним.
Факти про Богдана Данилишина
- Був призначений членом Ради НБУ у 2016 році Петром Порошенком. У жовтні 2016 року став головою Рада Національного банку України.
- Через закінчення строку повноважень у листопаді 2022 року Данилишин залишив посаду голови Ради НБУ, відбувши там два трирічні терміни поспіль.
- За президентства Віктора Ющенка був міністром економіки (2007 – 2010) в уряді Юлії Тимошенко.
- Данилишин веде наукову та викладацьку діяльність, а також часто коментує економічні події у пресі. Читайте його думку про те, чи вистачить НБУ резервів, щоб підтримати курс.