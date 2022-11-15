Напередодні, 14 листопада, сплив другий трирічний термін перебування Данилишина на посаді голови Ради Нацбанку. Детальніше про це інформує 24 канал.

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Коротко про роботу Данилишина на посаді голови Ради НБУ

Богдан Данилишин очолював Раду Нацбанку України з жовтня 2016 року. Він працював на цій посаді два терміни поспіль. "Вперше і найдовше за час незалежності," – зазначив державний діяч. Також він подякував всім членам Ради та головам НБУ за спільну роботу.

За рішеннями Ради (НБУ – 24 канал) до Державного бюджету України Національний банк за останні три роки перерахував майже 86 мільярдів гривень, а за всю каденцію – майже 240 мільярдів гривень,

– наголосив Данилишин.

Також політичний діяч запевнив, що продовжить працювати як член ради НБУ до завершення конституційного терміну призначення.

Зауважимо, що Рада НБУ складається з 9 членів. Чотирьох з них призначає Парламент, ще 4 – президент. Голова Також до Ради входить голова Нацбанку.

Цей орган відповідає за розроблення основних засад грошово-кредитної політики та контролює проведення грошово-кредитної політики. Окрім того, Рада здійснює нагляд за системою внутрішнього контролю НБУ.

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В Україні призначили нового голову НБУ: що треба знати

7 жовтня Верховна Рада проголосувала за призначення Андрія Пишного на посаду голови Нацбанку. Цю кандидатуру напередодні запропонував президент.

Зауважимо, що Пишний – колишній голова правління "Ощадбанку". Його призначили на посаду замість Кирила Шевченка. Останнього підозрюють у розкраданні коштів.

Зокрема, 6 жовтня НАБУ повідомило Шевченку про підозру. За даними слідства, упродовж 2014 – 2019 років 5 посадовців "Укргазбанку" незаконно вивели 206 мільйонів гривень.

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