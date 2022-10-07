Після відставки Кирила Шевченка з посади очільника Нацбанку через проблеми зі здоров'ям, Верховна Рада прийняла рішення призначити новим головою Андрія Пишного.

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Нагадуємо, що Кирило Шевченко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що йде у відставку.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль привітав нового очільника НБУ і наголосив, що сьогодні всі гілки та органи влади працюють злагоджено та максимально ефективно для зміцнення армії.

Впевнений, що спільна робота Уряду та Національного банку гарантує макроекономічну стабільність, керованість процесами та забезпечить Збройні сили ресурсами для виконання головного завдання — звільнення нашої землі від окупантів,

– написав Шмигаль у своєму телеграм-каналі.

Де народився та вчився новий голова НБУ

Відомо, що Андрію Пишному 48 років. Народився він 26 жовтня у селі Доброводи, що на Тернопільщині.

У 17 років він вступив на юридичний факультет Чернівецького університету.

Після навчання, залишився при університеті викладачем-стажистом. Крім цього, працював асистентом кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.

Заснував власну фірму, пов'язану з юриспруденцією, згодом працював в юридичній фірмі "Юрек-Аудит", з Арсенієм Яценюком, з яким познайомився в університеті та вважає його другом.

У 2005 закінчив Українську академію банківської справи НБУ за спеціальністю "Банківська справа".

Став кандидатом юридичних наук.

Кар'єра банкіра та політика

У 2000 році переїхав у Київ та очолив юридичне управління "Ощадбанку". Пізніше став директором департаменту правового забезпечення того ж банку.

Підвищуючись по кар'єрних сходинках, став першим заступником голови правління "Ощадбанку", а з 2004 до 2005 року виконував обов'язки голови.

З березня до травня 2007 року був першим заступником голови правління ВАТ "Укрексімбанк".

З 2014 по 2020 роки – голова правління АТ "Ощадбанк".

Щодо кар'єри політика, то Андрій Пишний перші свої кроки зробив на посаді заступника секретаря РНБО у 2007 році. Проте у 2009 році його було звільнено за указом колишнього президента Віктора Ющенка.

У 2010 році очолив комітет партійного контролю проєку Арсенія Яценюка "Фронт Змін".

Став заступником керівника штабу "Батьківщини" у 2012 році, і того ж року в став лідером "групи Яценюка" першим заступником голови парламентського комітету з питань регламенту в однойменній фракції.

15 червня 2013 року, після об'єднання "Фронту змін" і партії "Батьківщина", обраний заступником керівника "Батьківщини".

Цікаві факти

У 34 роки Андрій Пишний практично повністю втратив слух. Після цього зайнявся проєктом "Відчуй", який допомагає адаптуватися людям із проблемами зі слухом.

Відтак, "Ощадбанк" став першим у Східній Європі, у якому банківські відділення адаптовані для людей з особливими потребами.

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Кирило Шевченко подав у відставку: що сталося

Кирила Шевченка повідомив, що йде з поста голови НБУ через проблеми зі здоров'я.

Він наголосив, що війна стала ще одним важким іспитом для усієї команди. Та оприлюднив усі завдання, які з початку повномасштабної війни здійснив Нацбанк за його правління.

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