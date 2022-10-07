После отставки Кирилла Шевченко с должности главы Нацбанка из-за проблем со здоровьем, Верховная Рада приняла решение назначить новым главой Андрея Пышного.

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Напоминаем, что Кирилл Шевченко на своей странице в Facebook сообщил, что уходит в отставку.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль поздравил нового главу НБУ и подчеркнул, что сегодня все ветви и органы власти работают слаженно и максимально эффективно для укрепления армии.

Уверен, что совместная работа Правительства и Национального банка гарантирует макроэкономическую стабильность, управляемость процессами и обеспечит вооруженные силы ресурсами для выполнения главной задачи — освобождения нашей земли от оккупантов,

– написал Шмигаль в своем телеграмм-канале.

Где родился и учился новый глава НБУ

Известно, что Андрею Пышному 48 лет. Родился он 26 октября в селе Доброводы, Тернопольской области.

В 17 лет поступил на юридический факультет Черновицкого университета.

После учебы остался при университете преподавателем-стажером. Кроме того, работал ассистентом кафедры конституционного, административного и финансового права.

Учредил собственную фирму, связанную с юриспруденцией, впоследствии работал в юридической фирме "Юрек-Аудит", с Арсением Яценюком, с которым познакомился в университете и считает его другом.

В 2005 окончил Украинскую академию банковского дела НБУ по специальности "Банковское дело".

Стал кандидатом юридических наук.

Карьера банкира и политика

В 2000 году переехал в Киев и возглавил юридическое управление "Ощадбанка". Позже стал директором департамента правового обеспечения того же банка.

Повышаясь по карьерным ступеням, стал первым заместителем председателя правления "Ощадбанка", а с 2004 по 2005 год исполнял обязанности председателя.

С марта по май 2007 года был первым заместителем председателя правления ОАО "Укрэксимбанк".

С 2014 по 2020 годы – председатель правления АО "Ощадбанк".

Что касается карьеры политика, то Андрей Пышный первые свои шаги сделал в должности заместителя секретаря СНБО в 2007 году. Однако в 2009 году он был уволен по указу бывшего президента Виктора Ющенко.

В 2010 году возглавил комитет партийного контроля проекта Арсения Яценюка "Фронт Змін".

Стал заместителем руководителя штаба "Батькивщины" в 2012 году, и в том же году стал лидером "группы Яценюка" первым заместителем председателя парламентского комитета по вопросам регламента в одноименной фракции.

15 июня 2013 года, после объединения "Фронта перемен" и партии "Батькивщина", избран заместителем руководителя "Батькивщины".

Интересные факты

В 34 года Андрей Пышный практически полностью потерял слух. После этого занялся проектом "Почувствуй", помогающим адаптироваться людям с проблемами со слухом.

Следовательно, Ощадбанк стал первым в Восточной Европе, в котором банковские отделения адаптированы для людей с особыми потребностями.

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Кирилл Шевченко подал в отставку: что произошло

Кирилл Шевченко сообщил, что уходит с поста главы НБУ из-за проблем со здоровьем.

Он подчеркнул, что война стала еще одним трудным экзаменом для всей команды. И обнародовал все задачи, которые с начала полномасштабной войны осуществил Нацбанк при его правлении.

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