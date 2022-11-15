Накануне, 14 ноября, истек второй трехлетний срок пребывания Данилишина в должности главы Совета Нацбанка. Детальнее об этом информирует 24 канал.

Кстати Новым главой НБУ стал Андрей Пышный: что о нем известно

Кратко о работе Данилишина в должности главы Совета НБУ

Богдан Данилишин возглавлял Совет Нацбанка Украины с октября 2016 года. Он работал на этом посту два срока подряд. "Впервые и дольше всего за время независимости", — отметил государственный деятель. Также он поблагодарил всех членов Совета и глав НБУ за совместную работу.

По решениям Рады (НБУ – 24 канал) в Государственный бюджет Украины Национальный банк за последние три года перечислил почти 86 миллиардов гривен, а за всю каденцию – почти 240 миллиардов гривен,

– подчеркнул Данилишин.

Также политический деятель заверил, что продолжит работать как член совета НБУ до истечения конституционного срока назначения.

Отметим, что Совет НБУ состоит из 9 членов. Четырех из них назначает Парламент, еще 4 – президент. Также в Раду входит глава Нацбанка.

Этот орган отвечает за разработку основных принципов денежно-кредитной политики и контролирует проведение денежно-кредитной политики. Кроме того, Рада осуществляет надзор за системой внутреннего контроля НБУ.

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7 октября Верховная Рада проголосовала за назначение Андрея Пышного на должность главы Нацбанка. Эту кандидатуру накануне предложил президент.

Заметим, что Пышный – бывший глава правления "Сбербанка". Его назначили на должность вместо Кирилла Шевченко. Последнего подозревают в хищении средств.

В частности, 6 октября НАБУ сообщило Шевченко о подозрении. По данным следствия, в течение 2014-2019 годов 5 должностных лиц "Укргазбанка" незаконно вывели 206 миллионов гривен.

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