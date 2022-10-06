Кирилл Шевченко уходит из НБУ. Верховная Рада уже проголосовала за его отставку. НАБУ и САП сообщили Шевченко о подозрении по уголовному делу. Президент внес в парламент кандидатуру Андрея Пышного. Игра, можно сказать, окончена. Финал очевиден.

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Итак, Шевченко – в кресле подозреваемого, Пышный – почти в кресле главы НБУ. В Офисе Президента удовлетворены. Страна, международные партнеры и финансовый рынок – в ожидании.

Зал славы НБУ

Что же побудило участников финансово-политической многоходовки менять проверенных коней на нестабильной переправе времен Великой войны.

Однозначного ответа нет. Все, как один, опрошенные 24 каналом эксперты утверждают, что НБУ под руководством Шевченко с начала войны был самым профессиональным и эффективным властным институтом. И все, что господин Шевченко написал в своем прощальном посте в Facebook по поводу поданного заявления об увольнении, – чистая правда.

Да, правда, что с начала полномасштабной войны Национальный банк:

обеспечил бесперебойную работу финансовой системы;

не допустил панику на валютном рынке;

остановил масштабный отток капитала для защиты резервов;

удержал инфляцию на адекватном уровне во время войны;

подставил плечо государственному бюджету, понимая сложности с привлечением средств во время войны.

Обратите внимание! НАБУ сообщило о подозрении Кириллу Шевченко. Как сообщают, в течение 2014 – 2019 годов, когда Шевченко был председателем правления банка, финучреждение заключило 52 фиктивных агентских договора, которые привели к убыткам в размере более 206 миллионов гривен. Подробнее об этом читайте по ссылке.

Евгений Дубогрыз Ассоциированный эксперт CASE Украина, экс-заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ Бизнесовых или экономических причин для увольнения Кирилла Шевченко с должности главы НБУ я не вижу. Кроме одной. Эта одна возможная причина – слабая координация с Минфином. Это единственное, в чем можно упрекнуть Шевченко во время войны.

Для совместного успеха должно быть встречное движение НБУ и Минфина. Если уже НБУ повысил учетную ставку и публично призвал Минфин повышать ставки по ОВГЗ, то Минфин должен прислушаться к позиции НБУ.

Я очень высоко оцениваю работу НБУ во время войны. Банки работают, расчеты производятся, паники на банковском рынке нет. Нацбанк ведет себя достаточно жестко в отношении нарушителей. Я имею в виду вывод с рынка двух банков – Мегабанка и Банка "Січ", и обменников, нарушающих требования НБУ. Монетарная политика абсолютно адекватная, может даже мягкая для нынешних условий,

– добавляет эксперт.

То, что было до войны – смена управленческой вертикали в НБУ, переформатирование ее под одного человека по типу армейской структуры – на сегодняшний день уже не так важно. Важнее то, что у Нацбанка был план действий на случай войны, этот план был применен и сработал. Поэтому буквально за первые две недели с начала войны вся паника на банковском рынке полностью прекратилась. С 9 марта население уже начало нести деньги в банки.

Сергей Фурса Инвестиционный банкир и экономист НБУ при руководстве Кирилла Шевченко справлялся со своими задачами с начала войны на 12 баллов из 12 возможных. Нацбанк пока остается одним из самых эффективных властных институтов.

По его мнению, в Офисе Президента было недовольство работой Шевченко из-за слишком сильной независимости НБУ. Хотя это является основным критерием успешной работы центробанка. И важно, чтобы независимость НБУ была сохранена.

Должность главы Национального банка является одной из ключевых в Украине, и очень стрессовая, говорит финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Василий Невмержицкий Финансовый аналитик На плечах главы НБУ – вся экономика страны. Глава НБУ отвечает за курс валют, инфляцию, проведение расчетов, в том числе международных, привлечение средств от международных доноров, управление ликвидностью банков и т.д.

Зачем городить огород

Что же заставило Офис Президента ломать то, что хорошо работает. Неужели во время Кровавой войны это то, без чего никак нельзя было обойтись? Однозначного ответа на этот вопрос никто не знает. Вернее, почти никто. По крайней мере, пока.

Так, говорят о кумовстве Андрея Пышного с главой президентского Офиса Андреем Ермаком. И опасаются, что экс-глава "Ощадбанка" будет слишком зависим от ОП, что немедленно отразится сначала на работе пишущей машинки, а затем – и на курсе гривны. Как оно будет – пока неизвестно. Но ждать недолго осталось.

Так, говорят о конфликте Нацбанка с Министерством финансов относительно объемов эмиссии гривны для нужд государственного бюджета. Ну нельзя просто так, безгранично долго и безгранично много печатать денежные знаки, превращая тем самым их в фантики. Да и международные доноры не одобрят.

Но даже не в том дело. И даже не в персоналиях. Нет монетарной политики, отделенной от бюджетной, фискальной, регуляторной и таможенной политики. Эти пять политик взаимосвязаны. И нельзя за счет одной политики компенсировать просчеты всех других политик. В частности, невозможно обеспечить стабильность национальной валюты в сырьевой экономике только за счет монетарной политики, отмечает экономический эксперт Борис Кушнирук.

Борис Кушнирук Экономический эксперт Новое предназначение – это политические игры, которые не изменят сущность экономической политики. А она – бездарная, и была таковой на протяжении всех лет Независимости Украины.

По его мнению, от назначения главой НБУ Андрея Пышного ничего не изменится в экономической политике государства. И это хуже всего.

Однако, делится секретом с 24 каналом пожелавший остаться неназванным эксперт, смена главы НБУ – это лишь первый шаг.

"Есть информация, что готовится смена руководства Кабинета министров и отдельных глав министерств. Следует ожидать изменений в политике управления государственным долгом и привлечении средств на внутреннем рынке", – прогнозирует собеседник 24 канала.

Задачи для нового главы НБУ

Кто бы ни стал новым главой банковского регулятора, первоочередными его задачами должны быть следующие: сотрудничество с международными донорами, постоянство монетарной политики, регулирование рынка небанковских финучреждений, проверка качества активов банков, более прозрачная коммуникация регулятора.

Первая задача для нового руководителя НБУ – взаимодействие с внешними партнерами. В ближайшие два месяца нужно добиться новой программы с МВФ, поддерживать коммуникацию с другими центробанками и правительствами, отмечая потребность финансовой помощи для Украины,

– рекомендует Евгений Дубогрыз.

Чтобы коммуницировать с зарубежными партнерами и донорами эффективно, необходимо придерживаться жесткой монетарной политики, которая реализовывалась в течение периода с начала полномасштабной войны России против Украины. Любое резкое изменение – будь то снижение учетной ставки или увеличение объемов эмиссии или значительная поддержка государственных банков – будет негативно воспринято международными партнерами.

Кто бы ни стал главой НБУ, какие бы связи с Банковой ему ни приписывали, этот человек не будет делать резких шагов в монетарной политике. Потому что это просто отвернуло бы от Украины международных партнеров. Единственное изменение, которое может быть – возвращение к плавающему курсу гривны. Но если это и произойдет, то не в этом году, а уже в начале следующего года,

– уверен эксперт.

Что касается пруденциальной политики – пора делать комплексное обследование банков, чтобы понять реальный масштаб убытков, которые они несут во время войны. Потому что сейчас банки признают убытки очень неохотно и медленно. Это требуется в частности для выработки регуляций на послевоенное время.

Далее – нужно расчищать страховой рынок и рынок обменников от неприбыльных, непрозрачных и "схематозных" компаний.

И, наконец, нужно быть понятнее рынку. Для этого, в частности, необходимо менять риторику и заранее предупреждать рынок о предстоящих действиях Нацбанка.