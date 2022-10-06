Об этом стало известно 6 октября. Однако в НАБУ и САП уточнили, что в расследовании речь идет о том периоде, когда Кирилл Шевченко возглавлял "Укргазбанк", а не НБУ.

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Банк под руководством Шевченко заключил 52 фиктивных договора

По данным следствия, руководство банка, имея информацию о заключенных с крупными клиентами договоры банковского обслуживания, использовали ее для хищения денежных средств. Должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами. Они были якобы "агентами", которые привлекли к "Укргазбанку"крупных клиентов. За такие "агентские услуги" банк ежемесячно незаконно выплачивал "вознаграждения".

В течение 2014 – 2019 годов, банк заключил не менее 52 фиктивных агентских договоров. Таким образом на оплату так называемых "услуг" выделили более 206 миллионов гривен.