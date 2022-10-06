Про це стало відомо 6 жовтня. Однак у НАБУ та САП уточнили, що у розслідуванні йдеться про той період, коли Кирило Шевченко очолював "Укргазбанк", а не НБУ.

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Банк під керівництвом Шевченка уклав 52 фіктивних договори

За даними слідства, керівництво банку, маючи інформацію про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використали її для розкрадання грошових коштів. Службові особи банку забезпечили укладення фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами. Вони були нібито "агентами", які залучили до "Укргазбанку"великих клієнтів. За такі "агентські послуги" банк щомісячно незаконно виплачував "винагороди".

Упродовж 2014 – 2019 років, банк уклав щонайменше 52 фіктивних агентських договорів. Таким чином на оплату так званих "послуг" виділили понад 206 мільйонів гривень.

У справі 5 фігурантів, серед яких голова НБУ Кирило Шевченко, який з 2014 по 2015 рік першим заступником голови правління "Укргазбанку", а згодом виконувачем обов'язків голови, а з 2015 по 2020 рік був головою правління банку.

У НАБУ уточнили, що місце перебування Кирила Шевченка їм невідоме, тому повідомлення про підозру залишили в НБУ.

Учасникам незаконної схеми інкримінують:

привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

свідоме підроблення офіційних документів.

Шевченко подав у відставку з посади голови НБУ

4 жовтня Кирило Шевченко звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням прийняти відставку. Глава НБУ пояснив, що причини такого рішення пов'язані з проблемами зі здоров'ям, які він не може ігнорувати.

Наступного дня президент вніс до Верховної Ради подання на звільнення Кирила Шевченка, яке 6 жовтня підтримав комітет фінансів. Увечері комітет знову збереться на засідання, аби розглянути кандидатуру нового очільника Нацбанку – колишнього голову правління "Ощадбанку" Андрія Пишного. Його кандидатуру вніс президент Володимир Зеленський.

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