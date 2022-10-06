6 жовтня кандидатуру розгляне профільний комітет Верховної Ради. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зверніть увагу Зеленський вніс до Ради подання на звільнення Шевченка з посади голови НБУ

Постанову про звільнення Шевченка схвалили

Уранці 6 жовтня комітет Верховної Ради з питань фінансів розглянув внесене президентом Володимиром Зеленським подання на звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України. Нардепи подякували Шевченку за його роботу.

18 нардепів підтримали постанову на звільнення Кирила Шевченка, 1 утримався. Далі цю постанову має розглянути Верховна Рада.

Комітет ще збереться на засідання о 18:30 аби розглянути кандидатуру Андрія Пишного на посаду голови НБУ, яку вніс Володимир Зеленський.