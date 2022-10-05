Подання вже направили на розгляд Комітету. Нагадаємо, що напередодні Шевченко оголосив про свою відставку.

Раніше Кирило Шевченко подав у відставку з посади голови НБУ

До речі, нардеп Ярослав Железняк зазначав, що парламент може проголосувати за відставку Шевченка вже цього тижня. Ймовірно, у день голосування бюджету у першому читанні.

Що відомо про звільнення Шевченка

Шевченко звернувся до Володимира Зеленського з проханням прийняти відставку. Глава НБУ пояснив, що причини такого рішення пов'язані з проблемами зі здоров'ям, які він не може ігнорувати.

Він подякував команді НБУ, президенту, а також усім колегам – в Україні та міжнародним.

Хто може замінити Шевченка

Железняк повідомляв, що найбільш вірогідний кандидат на посаду нового очільника НБУ – Андрій Пишний. Це український банкір та політик. З 2014 року він був головою правління "Ощадбанку" і керував ним понад 6 років.

Хоча інші кандидати також є.

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