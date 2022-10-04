Шевченко повідомив, що вже звернувся до Володимира Зеленського з проханням прийняти відставку. Він подякував українському лідеру за виявлену довіру, а також – спільну роботу на користь України. Шевченко наголосив, що говорить про мирний та воєнний час.

Важливо НБУ заборонив українцям пересилати гроші за кордон: що стало причиною

Друзі, в силу причин, пов'язаних зі здоров'ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду Голови Національного банку України,

– заявив Шевченко.

Він додав, що з перших днів у НАБУ був насамперед антикризовим менеджером. Шевченко зауважив, що виконав свою місію – забезпечив безперебійну роботу фінансової системи в надскладний час повномасштабної війни Росії з Україною.

Шевченко додав, що війна стала важким іспитом для команди та для нього особисто. Його гідно склали.

НБУ від 24 лютого:

забезпечив безперебійну роботу фінансової системи;

не допустив паніку на валютному ринку;

зупинив масштабний відтік капіталу заради захисту резервів;

втримав інфляцію на адекватному рівні під час війни.

Шевченко наголосив, що вдячний усій команді НБУ, на долю якої випали найскладніші випробування в історії незалежної України та пишається роботою.

Загалом Шевченко подякував усім колегам – в Україні та міжнародним.

Хто може очолити НБУ

Нардеп Ярослав Железняк заявив, що Рада може проголосувати за відставку Шевченка вже цього тижня.