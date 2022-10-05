Представление уже направили на рассмотрение Комитета. Напомним, что накануне Шевченко объявил о своей отставке.

Ранее Кирилл Шевченко подал в отставку с поста главы НБУ

Кстати, нардеп Ярослав Железняк отмечал, что парламент может проголосовать за отставку Шевченко на этой неделе. Вероятно, в день голосования бюджета в первом чтении.

Что известно об увольнении Шевченко

Шевченко обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой принять отставку. Глава НБУ объяснил, что причины такого решения связаны с проблемами со здоровьем, которые он не может игнорировать.

Он поблагодарил команду НБУ, президента, а также всех коллег – в Украине и международных.

Кто может заменить Шевченко

Железняк сообщал, что наиболее вероятный кандидат на должность нового главы НБУ – Андрей Пышный. Это украинский банкир и политик. С 2014 года он был главой правления "Сбербанка" и руководил им более 6 лет.

Хотя другие кандидаты тоже есть.

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