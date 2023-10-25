На скільки НБУ знизить ставку
Банкір Іван Світек зауважує, немає жодних сумнівів, що НБУ продовжить знижувати облікову ставку. На його думку, виходячи з показників інфляції, яка сповільнилася за підсумками вересня до 7,1%, швидше за все регулятор зважиться на зниження ставки до 18%.
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Відверто кажучи, за таких темпів уповільнення темпу зростання цін можна було б робити ще сміливіші кроки щодо пом'якшення монетарної політики. Однак різке зниження ставки може призвести до падіння інтересу населення до вкладення накопичень на депозити, посилення тиску на гривню та активізації споживчого попиту. Що може призвести до прискорення інфляції.
Інший банкір Дмитро Замотаєв теж впевнений, що НБУ вкотре може змінити розмір облікової ставки. На його думку, скорочення може скласти 1 – 2 відсоткових пунктів – до 19 – 18%.
Як зниження ставки вплине на депозити
Ця подія може вплинути на розмір дохідності за гривневими вкладами. Не виключено, що скорочення облікової ставки призведе до зниження ставок за новими вкладами щонайменше на 0,5 – 1,5% терміном від 9 місяців до 1 року та на 0,5 – 1% на вклади від 3 до 6 місяців. Саме тому я вважаю, що найближчі дні є оптимальними для відкриття нових вкладів.
Іван Світек зауважує, якщо очікування щодо зниження ставки виправдаються, не виключено, що глибина зниження ставок за строковими депозитами у гривні виявиться навіть більшою, ніж динаміка перегляду облікової ставки.
Так чи інакше, лише саме зниження облікової ставки на очікувані 2% призведе до синхронного та майже миттєвого перегляду максимальних ставок за депозитами у гривні до 15 – 16% річних,
– резюмує Світек.