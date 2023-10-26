НБУ переглянув облікову ставку

Під час пресбрифінгу щодо рішень правління НБУ з монетарної політики регулятор зауважив, що у такий спосіб модернізує свій операційний дизайн монетарної політики за системою "нижньої межі", передає 24 Канал.

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Ставки за іншими операціями НБУ з банками встановлені таким чином:

ставка за тримісячними депозитними сертифікатами дорівнюватиме "обліковій ставці + 4 відсоткових пункти." (20%),

а за кредитами рефінансування – "обліковій ставці + 6 відсоткових пунктів" (22%).

Фактично рівні ставок за операціями НБУ з банками залишаться незмінними.

Модернізація операційного дизайну монетарної політики посилить сигнальну роль облікової ставки в умовах структурного профіциту ліквідності. Такі зміни, зокрема, дадуть змогу НБУ утримувати короткострокові гривневі міжбанківські ставки близькими до облікової ставки. У результаті зросте спроможність НБУ впливати на очікування економічних агентів та мотиви їхньої економічної поведінки,

– зазначив регулятор.

Також в НБУ додали, що утримання незмінними ставок за операціями Нацбанку з банками наразі узгоджується з необхідністю збереження привабливості гривневих інструментів, що важливо для забезпечення помірної інфляції та курсової стійкості на прогнозному горизонті.

Що прогнозували банкіри

Під час розмови з 24 Каналом банкір Іван Світек припустив, що регулятор зважиться на зниження ставки до 18% з огляду на те, що інфляція сповільнюється швидкими темпами.

зважиться на зниження ставки до 18% з огляду на те, що інфляція сповільнюється швидкими темпами. Дмитро Замотаєв теж був впевнений, що НБУ вкотре може змінити розмір облікової ставки. На його думку, скорочення могло скласти 1 – 2 відсоткових пунктів – до 19 – 18%.

Нагадаємо! Зміна облікової ставки – це важливий сигнал для визначення банками процентних ставок за вкладами та позиками. Тож чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити та депозити в національній валюті.