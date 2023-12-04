Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков. До полномасштабного вторжения этот процент составлял 30%.

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Ситуация с энергетикой

По словам Ивана Плачкова, в прошлом году из-за обстрелов было повреждено или разрушено 30 – 40% энергетической инфраструктуры. Специалистам удалось отремонтировать некоторые объекты. Но есть такие, что даже через полгода невозможно восстановить.

"Снег и непогода привели к тому, что многие потребители остались без электроснабжения. Особенно это юг, Одесская область", – назвал он еще одну проблему.

Еще один аспект – тарифы. Как отметил эксминистр энергетики, сейчас электроэнергия стоит для населения вдвое меньше рыночных цен. Впрочем, уровень оплаты за период полномасштабной войны составляет 90 – 95%.

Ситуация сложная. Зима еще впереди, и мы не знаем, какие будут температуры. Мы ожидаем и россияне готовятся к ударам. Но у нас значительно усилено ПВО на объектах критической инфраструктуры. Энергетики работают,

– добавил Плачков.

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