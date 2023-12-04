Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков. До полномасштабного вторжения этот процент составлял 30%.
К теме Даже без обстрелов: при какой температуре украинцам следует ожидать отключения света
Ситуация с энергетикой
По словам Ивана Плачкова, в прошлом году из-за обстрелов было повреждено или разрушено 30 – 40% энергетической инфраструктуры. Специалистам удалось отремонтировать некоторые объекты. Но есть такие, что даже через полгода невозможно восстановить.
"Снег и непогода привели к тому, что многие потребители остались без электроснабжения. Особенно это юг, Одесская область", – назвал он еще одну проблему.
Еще один аспект – тарифы. Как отметил эксминистр энергетики, сейчас электроэнергия стоит для населения вдвое меньше рыночных цен. Впрочем, уровень оплаты за период полномасштабной войны составляет 90 – 95%.
Ситуация сложная. Зима еще впереди, и мы не знаем, какие будут температуры. Мы ожидаем и россияне готовятся к ударам. Но у нас значительно усилено ПВО на объектах критической инфраструктуры. Энергетики работают,
– добавил Плачков.
Новости энергетики: последнее
- Украинская энергосистема полностью отвечает техническим требованиям ЕNTSO-E. Это европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии. К ней Украина экстренно присоединилась в марте 2022 года и должна была успешно выполнить все технические требования.
- Теперь техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину будет достигать 1700 мегаватт. Это дополнительно 500 МВт, которые помогут покрывать возможный дефицит в зимний период.
- Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что правительство усиливает энергетическую устойчивость Украины. Так, ENTSO-E приняла решение о переводе Украины из временного режима на постоянную синхронизацию.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Украине нужно готовиться к большему количеству атак со стороны России. Он допустил усиление ударов по объектам инфраструктуры и отметил продолжение поддержки Украины странами-членами НАТО.