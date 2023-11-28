Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил 28 ноября на пресс-конференции в Брюсселе. Он заявил, что ситуация в Украине будет рассмотрена на заседании министров иностранных дел стран Альянса.
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О чем предупредил Столтенберг
Генсек НАТО допустил усиление атак со стороны России по объектам украинской инфраструктуры этой зимой.
Мы видим интенсивные боевые действия вдоль линии фронта. И мы видим волны ударов беспилотников по украинским городам, объектам инфраструктуры. И нужно готовиться к большему количеству нападений против украинских городов,
– сказал Столтенберг.
Он назвал очень важным вопрос продолжения поддержки Украины странами-членами НАТО.
Что говорят о планах России на зиму
- Не так давно Владимир Зеленский предупреждал украинцев, что зима будет тяжелой. Ведь Россия может снова начать обстреливать ракетами наши энергетические объекты.
- Похожее заявление сделал и глава разведки Эстонии Антс Кивисельг. По его мнению, из-за России этот зимний период тоже окажется тяжелым для украинцев. Он отметил, что оккупанты выжидают снижения температуры ниже нуля.
- Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат предположил, что этой зимой Россия может попытаться провести комбинированные атаки. По его словам, может быть угроза применения страной-агрессором "Калибров", ракет типа Х-101 и "Шахедов".
- Министр энергетики Герман Галущенко ранее заявлял, что оккупанты ждут существенного снижения температуры в Украине перед тем, как начать атаковать нашу энергетическую инфраструктуру. В то же время, он отметил, что государство в курсе планов россиян и будет соответствующим образом на них реагировать.
- Как сообщалось ранее, представитель ГУР МО Вадим Скибицкий считает, что после наступления холодов государство-террорист начнет чаще атаковать Украину, ведь во время низких температур нагрузка на энергосистему становится больше, а ее повреждения – более критичными. При этом тактика оккупантов может быть разной.