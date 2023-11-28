Генсек НАТО Єнс Столтенберг виступив 28 листопада на пресконференції у Брюсселі. Він заявив, що ситуація в Україні буде розглянута на засіданні міністрів закордонних справ країн Альянсу.
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Про що попередив Столтенберг
Генсек НАТО допустив посилення атак з боку Росії по об'єктах української інфраструктури цієї зими.
Ми бачимо інтенсивні бойові дії вздовж лінії фронту. І ми бачимо хвилі ударів безпілотників по українських містах, об'єктах інфраструктури. І треба готуватися до більшої кількості нападів проти українських міст,
– сказав Столтенберг.
Він назвав дуже важливим питання щодо продовження підтримки України країнами-членами НАТО.
Що кажуть про плани Росії на зиму
- Не так давно Володимир Зеленський попереджав українців, що зима буде важкою. Адже Росія може знову почати обстрілювати ракетами наші енергетичні об'єкти.
- Нагадаємо, речник Повітряних Сил Юрій Ігнат припустив, що цієї зими Росія може спробувати провести комбіновані атаки. За його словами, може бути загроза застосування країною-агресоркою "Калібрів", ракет типу Х-101 та "Шахедів".
- Міністр енергетики Герман Галущенко раніше заявляв, що окупанти чекають на суттєве падіння температури в Україні перед тим, як почати атакувати нашу енергетичну інфраструктуру. Водночас він наголосив, що держава у курсі планів росіян та буде відповідним чином на них реагувати.