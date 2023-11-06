Генерал-майор Вадим Скібіцький припустив, коли та як саме ворог можу атакувати енергетичну систему України цьогоріч. Він вважає, що активні обстріли можуть розпочатися після настання холодів.

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Обстріли можуть почастішати взимку

Скібіцький зазначив, що минулого року росіяни розпочали удари по об'єктах енергосистеми 10 жовтня, мовляв, як "відповідь" на атаку України по Кримському мосту. Однак це був формальний привід, адже ці атаки ворог готував заздалегідь. І, за даними розвідки, лише під тиском розсерджених радикалів вирішив почати їх раніше.

Генерал-майор пояснив, що фактично 45% ракет, випущених у жовтні-лютому по енергооб'єктах, ворог потратив ще до настання зимових холодів. І це один із ключових факторів, який Москва, скоріше за все, буде враховувати цьогоріч. Адже чим нижча температура – тим більше навантаження на енергосистему і тим критичнішими можуть бути її пошкодження.

Найбільш ймовірно, вони почнуть (обстріли – 24 Канал), коли буде більше навантаження на нашу енергосистему і відповідно більш сприятливі умови для нанесення ударів. А таке може бути під час настання холодів, коли споживання електроенергії вийде на пікові показники осінньо-зимового періоду. Росіяни вичікують зниження температури нижче нуля,

– сказав Скібіцький.

Зараз ворог економить крилаті ракети

Скібіцький зауважив, що наразі складно сказати наперед, чого під час потенційних атак буде більше – ракет чи "Шахедів". На його думку, тактика ворога може бути різною – це можуть бути удари із застосуванням виключно ракет різних типів, можуть бути комбіновані удари з використанням і ракет, і БпЛА. Однак, за його словами, це будуть складніші обстріли, ніж минулого року.

За оцінкою воєнної розвідки, це однозначно будуть не такі примітивні атаки, як минулоріч,

– заявив представник ГУР.

Минулої осені та зими противник застосовував дуже мало балістичних ракет для ударів по енергетиці, за виключенням Х-22 та С-300. Через те, що українська ППО підсилилася, тепер балістики у ракетних залпах може стати більше.

Однак основними ударними елементами ворога все ж будуть крилаті ракети: Х-101, Х-555 та "Калібри". Окупанти з 25 вересня не використовують цих ракет, якраз і може свідчити про їхнє накопичення.

Зазначимо, у Міненерго наголошують на тому, що відключення світла можливі лише у випадку масованих ворожих обстрілів та пошкоджень енергетичного обладнання, а також технологічних порушень та за несприятливих погодних умов. Без причини постачання електроенергії не припинятиметься.

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