Відповідну заяву міністр зробив в ефірі телемарафону 11 листопада. За його словами, Кремль готує атаки на енергетичну інфраструктуру України, пише 24 Канал.

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Коли Кремль битиме по нашій енергетиці

Мені здається, вони чекають суттєвого падіння температури, щоб вона тривалий час трималася на мінусі, і тоді будуть завдавати удари. В такому випадку, безумовно, низька температура додає шкоди,

– заявив глава Міненерго.

Він уточнив, що немає якоїсь конкретної температурної позначки після якої атакуватиме ворог, адже будь-який мороз підвищує ризик. Окрім того, наразі не було атак, схожих за масштабом на торішні напади, проте Росія їх готує.



"Поки ми не бачимо саме масованих атак, які були 10 жовтня (2022 року – 24 Канал), коли вони використали під 100 ракет. Ми маємо інформацію, що вони до цього готуються, ми будемо відповідним чином реагувати", – запевнив міністр.

Герман Галущенко додав, що ворог здійснював такі атаки навіть влітку, проте не розповів подробиць про об'єкти та наслідки.

Україна може дзеркально атакувати російську нафтогазову інфраструктуру

Герман Галущенко заявив, що у випадку атак на енергетичну інфраструктуру, Україна може дзеркально атакувати нафтогазову інфраструктуру ворога. Міністр пояснив, що це буде справедливо.

Відповідаючи на атаку Росії, ми відповімо тим же підходом, атакуючи їхню енергетичну інфраструктуру,

– сказав глава Міненерго.

За його словами, атаки на російську нафтогазову інфраструктуру не спричинять стрибок цін. Адже це такі види палива, які можна було б купувати не тільки в Росії.