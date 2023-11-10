Наші надзвичайники передовсім розповіли, чи варто виймати з розеток електроприлади, коли відбувається відключення світла. Крім того, дали кілька порад, які допоможуть вберегти техніку й уникнути пожежі під час блекаутів.
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Як вберегти оселю від пожеж, а техніку від поломок
Отже, чи потрібно виймати електроприлади з розеток? У ДСНС зазначили, що це необхідно зробити.
Адже надмірна кількість під'єднаних до мережі приладів може спричинити стрибок напруги під час відновлення електроенергії,
– наголошують надзвичайники.
Вони також пропонують дотримуватися певних рекомендацій, які допоможуть вберегти техніку й уникнути пожежі. Ми закликаємо звернути на них увагу, щоб уникнути проблем.
Як уникнути пожежі під час блекауту / Інфографіка ДСНС
- Надзвичайники закликають відключити від мережі усі енерговитратні прилади. Мовиться про бойлер, духову шафу, електрообігрівач, пральну машину, чайник і електричну плиту.
- Також закликають перевірити, чи вимкнені вимикачі світла у кімнатах.
- Крім того, пропонують вимкнути світло у приватному будинку / квартирі через щиток, якщо ви покидаєте оселю.
- Водночас надзвичайники закликають не втручатися в електрощитові будинків, намагаючись самостійно відновити електропостачання.
- Що стосується вмикання електроприладів, то варто це робити через пів години після подачі струму.
- Також варто робити це поетапно, а не вмикати у розетку відразу всі енергомісткі пристрої.
- Представників бізнесу закликають не використовувати вуличне підсвічування фасадів і вітрин.
Важливі поради перед можливим блекаутом
- У цьому матеріалі ми розповіли, що потрібно робити у першу чергу, якщо вимкнулося світло після атаки російських загарбників.
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