Наші надзвичайники передовсім розповіли, чи варто виймати з розеток електроприлади, коли відбувається відключення світла. Крім того, дали кілька порад, які допоможуть вберегти техніку й уникнути пожежі під час блекаутів.

Читайте також "Росіянам буде важко досягти результату": енергетика України готова до нових ударів

Як вберегти оселю від пожеж, а техніку від поломок

Отже, чи потрібно виймати електроприлади з розеток? У ДСНС зазначили, що це необхідно зробити.

Адже надмірна кількість під'єднаних до мережі приладів може спричинити стрибок напруги під час відновлення електроенергії,

– наголошують надзвичайники.

Вони також пропонують дотримуватися певних рекомендацій, які допоможуть вберегти техніку й уникнути пожежі. Ми закликаємо звернути на них увагу, щоб уникнути проблем.



Як уникнути пожежі під час блекауту / Інфографіка ДСНС

Надзвичайники закликають відключити від мережі усі енерговитратні прилади. Мовиться про бойлер, духову шафу, електрообігрівач, пральну машину, чайник і електричну плиту.

Також закликають перевірити, чи вимкнені вимикачі світла у кімнатах.

Крім того, пропонують вимкнути світло у приватному будинку / квартирі через щиток, якщо ви покидаєте оселю.

Водночас надзвичайники закликають не втручатися в електрощитові будинків, намагаючись самостійно відновити електропостачання.

Що стосується вмикання електроприладів, то варто це робити через пів години після подачі струму.

Також варто робити це поетапно, а не вмикати у розетку відразу всі енергомісткі пристрої.

Представників бізнесу закликають не використовувати вуличне підсвічування фасадів і вітрин.

Важливі поради перед можливим блекаутом