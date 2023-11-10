Росії буде складніше спричинити відключення світла

Представник ГУР Вадим Скібіцький зазначив, що минулого року Росії вдалося спричинити таку шкоду енергетиці України через обмежені можливості нашого ППО. Проте цього року окупантам повторити старий сценарій буде значно важче.

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Вадим Скібіцький Заступник начальника ГУР Росіяни можуть застосувати комбінацію ракетної зброї та атакувати БпЛА. Це точно не будуть такі примітивні атаки, як торік. Росіянам буде важко досягти результату – ми теж готуємося і розуміємо, як вони діють.

Також до зими підготувалися й самі енергетики, які скористалися періодом, коли росіяни обстрілювали зернову інфраструктуру, та врахували досвід минулого року.

Максим Тимченко Генеральний директор ДТЕК Ми відновили те, що можна було відновити, закупили резервне обладнання та встановили оборону навколо електростанцій. Минулої зими рішучість допомогла нам. Цієї зими ми сильніші, а наші люди досвідченіші.

Також він наголосив, що навколо основних об'єктів енергорозподільчої мережі встановили габіони, тобто мішки з піском, скріплені металевими клітками. Вони в теорії мають захистити об'єкти від уламків ракет та дронів-камікадзе.

Володимир Кудрицький Голова правління "Укренерго" Наша мета – зробити російські ракетні атаки та атаки безпілотників настільки неефективними, що ворог відмовиться від цієї ідеї. Звичайно, ключовим елементом для захисту енергетичної інфраструктури є протиповітряна оборона.

Також компанія створила резервні ланцюги електрозабезпечення споживачів, навчила персонал діяти у критичних ситуаціях та створила резерви обладнання. Частину пошкоджень завданих ворогами, вдалося усунути, проте на повне відновлення енергосистеми знадобляться роки.

Чи зростуть ціни на електроенергію

Нині тариф на електроенергію становить 2,64 гривні за кіловат-годину. Натомість Гендиректор YASNO Сергій Коваленко розповів, що її ринкова ціна становить приблизно 5,5 гривні за кіловат-годину.

Поки що наявне деяке коливання вартості через врахування цін електроенергії та розподілу. Цю різницю покриває держава, тоді як будь-які зміни ухвалює Кабмін.

Сергій Коваленко Гендиректор YASNO Працює все це просто: постачальники універсальної послуги (ПУП) – а нас 25 – ми закуповуємо електроенергію зараз, в жовтні, щоб постачати її в листопаді. Споживачі в грудні починають сплачувати. Причому – не всі одразу. І держава потім за правилами ринку повертає різницю. І ми весь цей час чекаємо.

Він вважає, що Україні ще з 1991 року варто було рухатися до ринковості цін, але цього не сталося.

Звісно, різкого росту не може бути. Так, у 2019 році була реформа, ринок поділився. Перша частина – В2В-ринок. Тобто вільний ринок, де юридичні особи купують електроенергію на ринку за вільними цінами. Там все просто,

– пояснив Коваленко.

За його словами, потрібно впровадити персоналізовану субсидію та надавати її лише тим, хто справді її потребує. Попри це змін у ціновій політиці поки що не передбачається.