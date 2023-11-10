России будет сложнее вызвать отключение света

Представитель ГУР Вадим Скибицкий отметил, что в прошлом году России удалось нанести такой ущерб энергетике Украины из-за ограниченных возможностей нашего ПВО. Однако в этом году оккупантам повторить старый сценарий будет гораздо труднее.

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Вадим Скибицкий Заместитель начальника ГУР Россияне могут использовать комбинацию ракетного оружия и атаковать БПЛА. Это точно не будут такие примитивные атаки, как в прошлом году. Россиянам будет трудно добиться результата – мы тоже готовимся и понимаем, как они действуют.

Также к зиме подготовились и сами энергетики, которые воспользовались периодом, когда россияне обстреливали зерновую инфраструктуру, и учли опыт прошлого года.

Максим Тимченко Генеральный директор ДТЭК Мы восстановили, что можно было восстановить, закупили резервное оборудование и установили оборону вокруг электростанций. Прошлой зимой решительность помогла нам. Этой зимой мы сильнее, а наши люди более опытные.

Также он отметил, что вокруг основных объектов энергораспределительной сети установили габионы, то есть мешки с песком, скрепленные металлическими клетками. Они в теории должны защитить объекты от обломков ракет и дронов-камикадзе.

Владимир Кудрицкий Председатель правления "Укрэнерго" Наша цель – сделать российские ракетные атаки и атаки беспилотников настолько неэффективными, что враг откажется от этой идеи. Конечно, ключевым элементом защиты энергетической инфраструктуры является противовоздушная оборона.

Также компания создала резервные цепи электрообеспечения потребителей, научила персонал действовать в критических ситуациях и создала резервы оборудования. Часть повреждений, нанесенных врагами, удалось устранить, однако на полное восстановление энергосистемы понадобятся годы.

Возрастут ли цены на электроэнергию

В настоящее время тариф на электроэнергию составляет 2,64 гривны за киловатт-час. Гендиректор YASNO Сергей Коваленко рассказал, что ее рыночная цена составляет примерно 5,5 гривны за киловатт-час.

Пока есть некоторое колебание стоимости из-за учета цен электроэнергии и распределения. Эту разницу покрывает государство, в то время как любые изменения принимает Кабмин.

Сергей Коваленко Гендиректор YASNO Работает все это просто: поставщики универсальной услуги (ПУУ) – а нас 25 – мы закупаем электроэнергию сейчас, в октябре, чтобы поставлять ее в ноябре. Потребители в декабре начинают платить. Причем – не все сразу. И государство потом по правилам рынка возвращает разницу. И мы все это время ждем.

Он считает, что Украине еще с 1991 года стоило двигаться к рыночности цен, но этого не произошло.

Конечно, резкого роста быть не может. Да, в 2019 году была реформа, рынок поделился. Первая часть – В2В-рынок. То есть свободный рынок, где юридические лица покупают электроэнергию на рынке по свободным ценам. Там все просто,

– объяснил Коваленко.

По его словам, нужно внедрить персонализированную субсидию и предоставлять ее только тем, кто действительно в ней нуждается. Несмотря на это, изменения в ценовой политике пока не предвидятся.