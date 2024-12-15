Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК. Благодаря обновленным графикам каждый будет иметь больше времени с электроснабжением даже во время стабилизационных отключений.
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Количество времени со светом увеличится, теперь между отключениями будет минимум 3,5 часа, - ДТЭК
Отныне украинцы будут иметь минимум 3,5 часа со светом между периодами отключений. Новый подход позволит равномерно распределить нагрузку на энергосистему, обеспечивая справедливые условия для потребителей во всех областях.