Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ДТЕК. Завдяки оновленим графікам кожен матиме більше часу з електропостачанням навіть під час стабілізаційних відключень.

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Зміни в графіках відключень

З понеділка, 16 грудня, вступають в силу оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії по всій Україні. Оператори системи розподілу вводять нові правила, що значно покращать умови для споживачів.

По-перше, новий підхід передбачає, що час відключення буде обмежений 30 хвилинами, що дозволить збільшити час зі світлом до 56 годин на тиждень для кожної черги. Це більше, ніж 38 годин, як було раніше.

По-друге, групи черг будуть поділені на підчерги – тобто кожну чергу тепер розділять на дві частини, що дозволить гнучкіше реагувати на обмеження, якщо Укренерго зможе відключити тільки частину користувачів.

І наостанок, нові графіки будуть впроваджені у всіх областях країни, що забезпечить єдину систему відключень для всіх регіонів.

Що робити українцям