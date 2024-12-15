Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля.

До теми У Центрі дослідження енергетики відповіли, скільки ще будуть відключення

Де у Рівному вимикатимуть світло та чому

Коваль повідомив, що у неділю, 15 грудня, Рівненській області енергетики будуть проводити роботи зі стабілізації енергосистеми. Через це з 11:00 до 14:00 у Рівному будуть знеструмлення поза графіком.

Повністю або частково будуть відключені від електропостачання понад 60 вулиць. Зокрема, Стельмаха, Відінська, Бандери, Енергетиків, мікрорайони Новий Двір, Червоні гори, На щасливому.

Також відключення застосують до сіл, що розташовані неподалік Рівного. Мовиться про населені пункти Колоденка, Порозове, Тайкури, Корнин, Біла Криниця, Глинки.

Прошу з розумінням поставитися до цього вимушеного заходу. Його мета – покращити електропостачання до осель жителів області,

– наголосив Коваль.

Які графіки відключення у Рівному

Окрім обмежень через роботу енергетиків, на Рівненщині також діють графіки стабілізаційних відключень. Так, як повідомили в Рівнеобленерго, 15 грудня світло вимикатимуть за графіком: