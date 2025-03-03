Відключення електроенергії

Побутових споживачів це обмеження поки не торкнеться, передає 24 Канал з посиланням на Укренерго.

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Обмеження діятимуть у два періоди:

з 06:00 до 09:00;

з 15:00 до 22:00.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Громадян закликають стежити за оновленнями від місцевих операторів розподілу електроенергії (обленерго) та споживати електроенергію ощадливо протягом доби.

Українська енергосистема продовжує відновлюватися після масованих ракетно-дронових атак, а аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах ще тривають. У зв’язку з цим необхідність ощадливого споживання електроенергії залишається актуальною.

Важливо! Укренерго закликає громадян закликають уникати одночасного використання кількох потужних електроприладів у цей період, щоб підтримати баланс енергосистеми.