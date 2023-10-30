Чи зростуть ціни на світло

Нині тариф для українців становить 2,64 гривні за кіловат-годину. Натомість ринкова ціна залежно від регіону – приблизно 5,5 гривні за кіловат-годину. Присутнє деяке коливання вартості через врахування цін електроенергії та розподілу. Саме цю різницю і покриває держава, а зміни ухвалює лише Кабмін.

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Сергій Коваленко Гендиректор YASNO Працює все це просто: постачальники універсальної послуги (ПУП) – а нас 25, – ми закуповуємо електроенергію зараз, в жовтні, щоб постачати її в листопаді. Споживачі в грудні починають сплачувати. Причому – не всі одразу. І держава потім за правилами ринку повертає різницю. І ми весь цей час чекаємо.

Він наголосив, що ще з 1991 року Україні варто було рухатися у бік ринковості всіх відносин в енергетиці.

Звісно, різкого росту не може бути. Так, у 2019 році була реформа, ринок поділився. Перша частина – В2В-ринок. Тобто вільний ринок, де юридичні особи купують електроенергію на ринку за вільними цінами. Там все просто,

– пояснив Коваленко.

На його думку, потрібно персоналізовану субсидію, але для тих, хто справді не може заплатити сам за себе. Здійснювати це повинні поступово – щоквартально.

Хто має платити за заміну лічильників світла

Щоб гарантувати справність обліку електроенергії у конкретних домогосподарствах, потрібно регулярно здійснювати перевірку та заміну електролічильників.

Причини для заміни пристрою обліку такі:

лічильники не пройшли періодичну перевірку;

пристрій завершив міжповірочний інтервал.

Заміна з ініціативи постачальника електроенергії або планова заміна приладів обліку здійснюється безкоштовно у терміни, встановлені певними нормами.