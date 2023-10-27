Хто має платити за заміну лічильників світла

Необхідно періодично змінювати лічильники світла, щоб облік обсягів електроенергії здійснювався правильно. Причини для заміни такі:

Читайте також Тариф на електроенергію в листопаді: хто платитиме більше

лічильники не пройшли періодичну перевірку;

пристрій завершив міжповірочний інтервал.

Заміна з ініціативи постачальника електроенергії або планова заміна приладів обліку здійснюється безкоштовно у терміни, встановлені певними нормами. До слова оператор за власної ініціативи може замінити лічильник на інший з кращими технічними характеристиками, ніж встановлені.

Як подати показники електролічильника

Показники лічильника електроенергії потрібно подавати до 4 числа кожного місяця. Це можна зробити так:

через сайт ОСР (через особистий кабінет);

зателефонувати до кол-центру ОСР;

через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);

іншим способом, передбаченим ОСР.

Нагадаємо! Тариф на електроенергію для населення становить 2,64 гривні за кіловат-годину.