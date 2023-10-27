Хто має платити за заміну лічильників світла
Необхідно періодично змінювати лічильники світла, щоб облік обсягів електроенергії здійснювався правильно. Причини для заміни такі:
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- лічильники не пройшли періодичну перевірку;
- пристрій завершив міжповірочний інтервал.
Заміна з ініціативи постачальника електроенергії або планова заміна приладів обліку здійснюється безкоштовно у терміни, встановлені певними нормами. До слова оператор за власної ініціативи може замінити лічильник на інший з кращими технічними характеристиками, ніж встановлені.
Як подати показники електролічильника
Показники лічильника електроенергії потрібно подавати до 4 числа кожного місяця. Це можна зробити так:
- через сайт ОСР (через особистий кабінет);
- зателефонувати до кол-центру ОСР;
- через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
- іншим способом, передбаченим ОСР.