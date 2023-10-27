Хто має платити за заміну лічильників світла

Необхідно періодично змінювати лічильники світла, щоб облік обсягів електроенергії здійснювався правильно. Причини для заміни такі:

Читайте також Тариф на електроенергію в листопаді: хто платитиме більше

  • лічильники не пройшли періодичну перевірку;
  • пристрій завершив міжповірочний інтервал.

Заміна з ініціативи постачальника електроенергії або планова заміна приладів обліку здійснюється безкоштовно у терміни, встановлені певними нормами. До слова оператор за власної ініціативи може замінити лічильник на інший з кращими технічними характеристиками, ніж встановлені.

Як подати показники електролічильника

Показники лічильника електроенергії потрібно подавати до 4 числа кожного місяця. Це можна зробити так:

  • через сайт ОСР (через особистий кабінет);
  • зателефонувати до кол-центру ОСР;
  • через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
  • іншим способом, передбаченим ОСР.