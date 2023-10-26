Для кого зросте вартість електроенергії
Наступного місяця ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів зміняться. Такий процес зумовлений постановою НКРЕКП та відбувається щомісяця.
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До вартості послуг входять:
- ціну купівлі електроенергії на ринку;
- тариф на послуги оператора системи розподілу;
- тариф на послуги оператора системи передачі;
- тариф на послуги постачальника універсальної послуги.
Як зміниться ціна на світло
Тож, малі непобутові клієнти мереж ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" платитимуть:
- за I клас напруги – 638,6 копійки за кіловат-годину з ПДВ;
- II клас напруги – 704,8 копійки за кіловат-годину з ПДВ.
Малі непобутові клієнти мереж ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" заплатять:
- I клас напруги – 661,5 копійки за кіловат-годину з ПДВ;
- II клас напруги – 790,8 копійки за кіловат-годину з ПДВ.
Малі непобутові клієнти мереж ПАТ "Укрзалізниця":
- I клас напруги – 668,9 копійки за кіловат-годину з ПДВ;
- II клас напруги – 843,4 копійки за кіловат-годину з ПДВ.