Для кого зросте вартість електроенергії

Наступного місяця ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів зміняться. Такий процес зумовлений постановою НКРЕКП та відбувається щомісяця.

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До вартості послуг входять:

  • ціну купівлі електроенергії на ринку;
  • тариф на послуги оператора системи розподілу;
  • тариф на послуги оператора системи передачі;
  • тариф на послуги постачальника універсальної послуги.

Як зміниться ціна на світло

Тож, малі непобутові клієнти мереж ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" платитимуть:

  • за I клас напруги – 638,6 копійки за кіловат-годину з ПДВ;
  • II клас напруги – 704,8 копійки за кіловат-годину з ПДВ.

Малі непобутові клієнти мереж ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" заплатять:

  • I клас напруги – 661,5 копійки за кіловат-годину з ПДВ;
  • II клас напруги – 790,8 копійки за кіловат-годину з ПДВ.

Малі непобутові клієнти мереж ПАТ "Укрзалізниця":

  • I клас напруги – 668,9 копійки за кіловат-годину з ПДВ;
  • II клас напруги – 843,4 копійки за кіловат-годину з ПДВ.