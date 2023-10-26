Для кого вырастет стоимость электроэнергии

В следующем месяце цена на универсальные услуги для малых небытовых потребителей изменятся. Такой процесс обусловлен постановлением НКРЭКУ и происходит ежемесячно.

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В стоимость услуг входят:

  • цену покупки электроэнергии на рынке;
  • тариф на услуги оператора системы распределения;
  • тариф на услуги оператора системы передачи данных;
  • тариф на поставщика услуг универсальной услуги.

Как изменится цена на свет

Итак, малые небытовые клиенты сетей ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" будут платить:

  • за I класс напряжения – 638,6 копейки за киловатт-час по НДС;
  • II класс напряжения – 704,8 копейки за киловатт-час по НДС.

Малые небытовые клиенты сетей ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" заплатят:

  • I класс напряжения – 661,5 копейки за киловатт-час по НДС;
  • II класс напряжения – 790,8 копейки за киловатт-час по НДС.

Малые небытовые клиенты сетей ПАО "Укрзализныця" :

  • I класс напряжения – 668,9 копейки за киловатт-час по НДС;
  • II класс напряжения – 843,4 копейки за киловатт-час по НДС.