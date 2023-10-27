Кто должен платить за замену счетчиков света

Необходимо периодически изменять счетчики света, чтобы учет объемов электроэнергии производился правильно. Причины для замены следующие:

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счетчики не прошли периодическую проверку;

устройство завершило межповерочный интервал.

Замена по инициативе поставщика электроэнергии или плановая замена приборов учета осуществляется бесплатно в сроки, установленные определенными нормами. К слову, оператор по собственной инициативе может заменить счетчик на другой с лучшими техническими характеристиками, чем установленные.

Как подать показатели электросчетчика

Показатели счетчика электроэнергии нужно подавать до 4 числа каждого месяца. Это можно сделать так:

через сайт ОСР (через личный кабинет);

позвонить в колл-центр ОСР;

через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);

другим способом, предусмотренным ОСР.

Напомним! Тариф на электроэнергию для населения составляет 2,64 гривны за киловатт-час.