Как подать показатели счетчика
Тариф на электроэнергию
Передать показатели нужно до 4 числа каждого месяца. Это можно сделать следующим образом:
- через сайт ОСР (через личный кабинет);
- позвонить в колл-центр ОСР;
- через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
- другим способом, предусмотренным ОСР.
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Тариф на газ
Потребители должны подавать показатели счетчика с 1 по 5 число ежемесячно. Также следует помнить, что помимо счетов украинцы также должны платить за транспортировку газа.
Здесь тариф фиксированный и не зависит от количества потребленного газа. Показатели принимают с 1 по 5 число каждого месяца, а также если эти даты приходятся на выходные. Как можно передать показатели:
- передавать оператору ГРМ (облгаза);
- на сайте или в чат-боте облгаза;
- позвонить в контакт-центр облгаза.
Тариф на воду
Подавать показатели счетчиков на воду следует ежемесячно до 28 числа. Данные можно передать следующими способами:
- в личном кабинете;
- на сайте;
- с помощью Viber-бота;
- по номеру контакт-центра (044) 202-0202;
- с помощью Telegram-бота в приложении;
- в Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по номеру 247-40-40, а также в центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС);
- записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.
Какие в Украине тарифы на коммунальные услуги
До 2024 года тарифы меняться не будут. Так что стоимость электроэнергии останется на уровне 2,64 гривны за киловатт-час.
Цены на централизованное водоснабжение и водоотвод тоже не изменятся, хотя летом этого года НКРЭКУ предпринял неудачную попытку повысить тариф.
Большинство населения пользуется услугами "Нафтогаза", поэтому тариф будет составлять 7,96 гривны за кубометр газа (с НДС). У других поставщиков цены отличаются.