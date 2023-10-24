Как подать показатели счетчика

Тариф на электроэнергию

Передать показатели нужно до 4 числа каждого месяца. Это можно сделать следующим образом:

  • через сайт ОСР (через личный кабинет);
  • позвонить в колл-центр ОСР;
  • через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
  • другим способом, предусмотренным ОСР.

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Тариф на газ

Потребители должны подавать показатели счетчика с 1 по 5 число ежемесячно. Также следует помнить, что помимо счетов украинцы также должны платить за транспортировку газа.

Здесь тариф фиксированный и не зависит от количества потребленного газа. Показатели принимают с 1 по 5 число каждого месяца, а также если эти даты приходятся на выходные. Как можно передать показатели:

  • передавать оператору ГРМ (облгаза);
  • на сайте или в чат-боте облгаза;
  • позвонить в контакт-центр облгаза.

Тариф на воду

Подавать показатели счетчиков на воду следует ежемесячно до 28 числа. Данные можно передать следующими способами:

  • в личном кабинете;
  • на сайте;
  • с помощью Viber-бота;
  • по номеру контакт-центра (044) 202-0202;
  • с помощью Telegram-бота в приложении;
  • в Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по номеру 247-40-40, а также в центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС);
  • записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

Какие в Украине тарифы на коммунальные услуги

До 2024 года тарифы меняться не будут. Так что стоимость электроэнергии останется на уровне 2,64 гривны за киловатт-час.

Цены на централизованное водоснабжение и водоотвод тоже не изменятся, хотя летом этого года НКРЭКУ предпринял неудачную попытку повысить тариф.

Большинство населения пользуется услугами "Нафтогаза", поэтому тариф будет составлять 7,96 гривны за кубометр газа (с НДС). У других поставщиков цены отличаются.