Кто должен совершить поверку счетчиков

Сейчас поверку счетчиков должны пройти все граждане, у которых настал этот срок. Выполнить эту процедуру нужно в течение трех месяцев после отопительного сезона.

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Поверка счетчиков позволит сэкономить на коммунальных услугах. В частности, потому, что постановление предусматривает начисление оплаты по нормам потребления в случае отказа от процедуры.

Как проходит поверка

Вся процедура может занять до 5 дней. Специалисты должны прийти, снять и заверить устройство.

Важно! Монтаж и демонтаж счетчика должен произойти в присутствии потребителя, а затем специалист должен составить соответствующий акт.

После поверки счетчик пломбируют, о чем составляется соответствующий акт. Один экземпляр обязательно должны предоставить потребителю.

Кто платит за поверку счетчика

Счетчики за газ и электричество обслуживает поставщик, поэтому ничего не нужно платить. Другая ситуация со счетчиками на воду – тариф не подразумевает процедуры, поэтому в этом случае платит потребитель. Разве что владельцы многоквартирного дома не подписали индивидуальные договоры и платят за абонентское обслуживание.

Кому проходить поверку не нужно

Тем гражданам, проживающим на временно оккупированных территориях, можно не проходить поверку до конца военного положения и в течение 3 месяцев после его завершения. Живущим на территории боевых действий поверку можно отложить на 6 месяцев после отмены военного положения.