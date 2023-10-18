Кто может получить помощь
Кроме переселенцев, на такую помощь могут рассчитывать и лица, проживающие на территории боевых действий.
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Полный список тех, кто может рассчитывать на помощь выглядит так:
- украинцы со статусом ВПЛ;
- семьи, где находятся на попечении дети;
- семьи с приемными детьми;
- пенсионеры, воспитывающие самостоятельно лица до 18 лет;
- малообеспеченные семьи, где есть малолетние дети и пожилые люди;
- семьи, где есть не менее 2 человек с особыми потребностями.
Какую помощь оказывают украинцам
В 2022 году украинцы получали от ООН по 2 200 гривен в течение трех месяцев. Сейчас сумма такой помощи увеличилась до 3 600 гривен, а на зиму дополнительно выдают еще 2 220 гривен.
То есть выплаты зависят от времени регистрации, например:
- те, кто подал заявку до 1 сентября 2023 года – дополнительное условие, если лицо, обеспечивающее основной доход в семье, старше 55 лет, ему будет выплачивать 2 220 гривен в течение 3 месяцев;
- с 1 по 30 сентября 2023 года – им платят 2 200 гривен и плюс 2 220 гривен дополнительно;
- с 1 октября и до конца 2023 года - 3 600 гривен в течение 3 месяцев и дополнительно 2 220 гривен.