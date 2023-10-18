Кто может получить помощь

Кроме переселенцев, на такую помощь могут рассчитывать и лица, проживающие на территории боевых действий.

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Полный список тех, кто может рассчитывать на помощь выглядит так:

украинцы со статусом ВПЛ;

семьи, где находятся на попечении дети;

семьи с приемными детьми;

пенсионеры, воспитывающие самостоятельно лица до 18 лет;

малообеспеченные семьи, где есть малолетние дети и пожилые люди;

семьи, где есть не менее 2 человек с особыми потребностями.

Это важно! В состав семьи заявителя могут входить его супруги, дети и родители супругов, если они в официальном браке.

Какую помощь оказывают украинцам

В 2022 году украинцы получали от ООН по 2 200 гривен в течение трех месяцев. Сейчас сумма такой помощи увеличилась до 3 600 гривен, а на зиму дополнительно выдают еще 2 220 гривен.

То есть выплаты зависят от времени регистрации, например: