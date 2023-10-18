Хто може отримати допомогу

Окрім переселенців, на таку допомогу можуть розраховувати й особи, які проживають на території бойових дій.

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Повний список тих, хто може розраховувати на допомогу, виглядає так:

українці зі статусом ВПО;

родини, де перебувають під опікою діти;

сім'ї з прийомними дітьми;

пенсіонери, які виховують самостійно осіб до 18 років;

малозабезпечені родини, де є малолітні діти й люди похилого віку;

сім'ї, де є щонайменше 2 особи з особливими потребами.

Це важливо! До складу родини заявника можуть входити його чоловік\дружина, діти та батьки подружжя, якщо вони в офіційному шлюбі.

Яку допомогу надають українцям

У 2022 році українці отримували від ООН по 2 200 гривень протягом трьох місяців. Нині сума такої допомоги збільшилася до 3 600 гривень, а на зиму додатково видають ще 2 220 гривень.

Тобто виплати залежать від часу реєстрації, наприклад: