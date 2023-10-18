Хто може отримати допомогу
Окрім переселенців, на таку допомогу можуть розраховувати й особи, які проживають на території бойових дій.
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Повний список тих, хто може розраховувати на допомогу, виглядає так:
- українці зі статусом ВПО;
- родини, де перебувають під опікою діти;
- сім'ї з прийомними дітьми;
- пенсіонери, які виховують самостійно осіб до 18 років;
- малозабезпечені родини, де є малолітні діти й люди похилого віку;
- сім'ї, де є щонайменше 2 особи з особливими потребами.
Яку допомогу надають українцям
У 2022 році українці отримували від ООН по 2 200 гривень протягом трьох місяців. Нині сума такої допомоги збільшилася до 3 600 гривень, а на зиму додатково видають ще 2 220 гривень.
Тобто виплати залежать від часу реєстрації, наприклад:
- ті, хто подали заявку до 1 вересня 2023 року – додаткова умова, якщо особа, яка забезпечує основний дохід в родині, старша 55 років, їй виплачуватимуть 2 220 гривень протягом 3 місяців;
- з 1 по 30 вересня 2023 року – їм платять 2 200 гривень і плюс 2 220 гривень додатково;
- з 1 жовтня і до кінця 2023 року – 3 600 гривень протягом 3 місяців та додатково 2 220 гривень.