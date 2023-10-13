Кому нададуть виплати
Представники ООН зазначили, що соціальну допомогу будуть отримувати не тільки переселенці, а і інші вразливі категорії громадян. Зокрема ті, хто продовжує проживати у зоні активних бойових дій.
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Список громадян, яким нададуть виплати:
- українці зі статусом ВПО;
- родини, де перебувають під опікою діти;
- сім'ї з прийомними дітьми;
- пенсіонери, які виховують самостійно осіб до 18 років;
- малозабезпечені родини, де є малолітні діти і люди похилого віку;
- сім'ї, де є щонайменше 2 особи з особливими потребами.
Яка допомога від ООН надається
Минулого року українці могли подати заяву на отримання виплат від ООН у розмірі 6 600 гривень (по 2 200 щомісячно протягом 3 місяців). Зараз основна сума цієї допомоги становить – 3 600 гривень, на зиму додатково видають – 2 220 гривень.
Виплати від ООН будуть регулюватися відповідно до часу реєстрації:
- до 1 вересня 2023 року
Додатковою умовою є те, що особа, яка забезпечує найбільший дохід в родині старша за 55 років. У такому випадку, сім'я отримує лише щомісячні виплати 2 220 гривень протягом 3 місяців.
- з 1 по 30 вересня 2023 року
Таким сім'ям також надають допомогу 3 місяці. Щомісячно вони мають виплати – 2 200 гривень і плюс 2 220 гривень додатково.
- з 1 жовтня і до кінця 2023 року
Ці родини мають отримувати протягом 3 місяців щомісячно – 3 600 гривень. Додатково їм нараховуватимуть 2 220 гривень.