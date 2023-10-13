Кому нададуть виплати

Представники ООН зазначили, що соціальну допомогу будуть отримувати не тільки переселенці, а і інші вразливі категорії громадян. Зокрема ті, хто продовжує проживати у зоні активних бойових дій.

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Список громадян, яким нададуть виплати:

українці зі статусом ВПО;

родини, де перебувають під опікою діти;

сім'ї з прийомними дітьми;

пенсіонери, які виховують самостійно осіб до 18 років;

малозабезпечені родини, де є малолітні діти і люди похилого віку;

сім'ї, де є щонайменше 2 особи з особливими потребами.

Зверніть увагу! До складу родини, яка претендує на пільги, можуть входити: заявник, його чоловік або дружина, їхня дитина до 23 років, а також батьки обох партнерів, якщо вони перебувають у офіційному шлюбі.

Яка допомога від ООН надається

Минулого року українці могли подати заяву на отримання виплат від ООН у розмірі 6 600 гривень (по 2 200 щомісячно протягом 3 місяців). Зараз основна сума цієї допомоги становить – 3 600 гривень, на зиму додатково видають – 2 220 гривень.