Кому предоставят выплаты

Представители ООН отметили, что социальную помощь будут получать не только переселенцы, но и другие уязвимые категории граждан. В частности, те, кто продолжает проживать в зоне активных боевых действий.

Читайте также Рост пенсий в 2023 году: как увеличились выплаты украинских пенсионеров

Список граждан, которым предоставят выплаты:

  • украинцы со статусом ВПЛ;
  • семьи, где находятся на попечении дети;
  • семьи с приемными детьми;
  • пенсионеры, воспитывающие самостоятельно детей до 18 лет;
  • малообеспеченные семьи, где есть малолетние дети и пожилые люди;
  • семьи, где есть не менее 2 человек с особыми потребностями.

Какая помощь от ООН оказывается

В прошлом году украинцы могли подать заявление на получение выплат от ООН в размере 6 600 гривен (по 2 200 ежемесячно в течение 3 месяцев). Сейчас основная сумма этой помощи составляет – 3600 гривен, на зиму дополнительно выдают – 2 220 гривен.

Выплаты от ООН будут регулироваться согласно времени регистрации:

  • до 1 сентября 2023 года

Дополнительным условием является то, что лицо, обеспечивающее наибольший доход в семье старше 55 лет. В таком случае, семья получает только ежемесячные выплаты 2220 гривен в течение 3 месяцев.

  • с 1 по 30 сентября 2023 года

Таким семьям также оказывают помощь 3 месяца. Ежемесячно они получают выплаты – 2 200 гривен и плюс 2 220 гривен дополнительно.

  • с 1 октября и до конца 2023 года

Эти семьи должны получать в течение 3 месяцев ежемесячно – 3 600 гривен. Дополнительно им будет насчитываться 2 220 гривен.