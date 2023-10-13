Кому предоставят выплаты

Представители ООН отметили, что социальную помощь будут получать не только переселенцы, но и другие уязвимые категории граждан. В частности, те, кто продолжает проживать в зоне активных боевых действий.

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Список граждан, которым предоставят выплаты:

украинцы со статусом ВПЛ;

семьи, где находятся на попечении дети;

семьи с приемными детьми;

пенсионеры, воспитывающие самостоятельно детей до 18 лет;

малообеспеченные семьи, где есть малолетние дети и пожилые люди;

семьи, где есть не менее 2 человек с особыми потребностями.

Обратите внимание! В состав семьи, претендующей на льготы, могут входить заявитель, его муж или жена, их ребенок до 23 лет, а также родители обоих партнеров, если они состоят в официальном браке.

Какая помощь от ООН оказывается

В прошлом году украинцы могли подать заявление на получение выплат от ООН в размере 6 600 гривен (по 2 200 ежемесячно в течение 3 месяцев). Сейчас основная сумма этой помощи составляет – 3600 гривен, на зиму дополнительно выдают – 2 220 гривен.