Как выросли пенсии Украине

В ПФУ высчитали, что средняя пенсия в Украине выросла с 4 622 до 5 350 гривен. Наибольшие средства получают киевляне, их средние выплаты составляют – 7 219 гривен. В то же время в Тернопольской области среднемесячная пенсия граждан самая низкая – 4 041 гривны.

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Также в ПФУ подчеркнули, что пенсионеров в Украине стало меньше. Последний раз их количество зафиксировали как число – 10,687 миллиона, сейчас это значение – 10,539 миллиона.

В процентах пенсионные выплаты сейчас таковы:

10,7% - 1,128 миллиона граждан имеют пенсии более 10 000 гривен. В среднем они получают – 14 727 гривен.

0,6% - 63 862 украинцы имеют менее 2 000 гривен.

29,2% - 3,084 миллиона человек - от 2 001 до 3 000 гривен.

21,3% - 2,239 миллиона украинцев - от 3 001 до 4 000 гривен.

15% – 1,577 миллиона граждан – от 4 001 до 5 000 гривен.

23,2% – 2,446 миллиона пенсионеров – от 5 001 до 10 000 гривен. Средние выплаты у этих граждан – 6 837,21 гривны.

Будет ли рост пенсий в 2024 году

В бюджете на 2024 год уже заложены расходы на индексацию выплат в марте. Рост пенсий должен начаться с 1 января. В частности, минимальная выплата увеличится с 2 093 гривен до 2 361 гривны.

Безусловно, на скорость и результаты индексации напрямую влияют события на фронте. Если экономическая ситуация на Украине будет налаживаться, у правительства появятся дополнительные ресурсы для обеспечения социального сектора.