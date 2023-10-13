Советы по уменьшению коммуналки

В первую очередь, перед каждым отопительным сезоном, вы должны провести профилактику – проверить систему теплоснабжения в своем доме. Сначала необходимо устранить воздушные пробки. После того как вы сделаете проверку, нужно "залатать" места протечек.

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Лайфхаки для эффективной организации энергоэффективности помещения:

утеплите двери, окна и крышу, чтобы в жилье не попадали сквозняки;

адаптируйте вентиляционную систему;

помните, что газовую колонку и бойлер необходимо заменять каждые 15 – 20 лет, чтобы устройство не теряло свою эффективность;

сделайте пол с подогревом, чтобы уменьшить использование газа или электроэнергии для отопления помещения.

Заметьте! Для того чтобы в помещении надолго сохранялось тепло, его необходимо загерметизировать. Дверь нужно отрегулировать (подтянуть петли), монтажной пеной задуть швы у окон. Также вы можете сделать дополнительную обивку стен и потолка на чердаке.

Бытует мнение, что плотные шторы и ковры сохраняют тепло в помещении. Однако есть другая сторона этого – тепла трудно проникать через такие препятствия. Соответственно, если батарея находится за шторой, в комнате будет гораздо холоднее.

Лучшее решение в таком случае: