Советы по уменьшению коммуналки
В первую очередь, перед каждым отопительным сезоном, вы должны провести профилактику – проверить систему теплоснабжения в своем доме. Сначала необходимо устранить воздушные пробки. После того как вы сделаете проверку, нужно "залатать" места протечек.
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Лайфхаки для эффективной организации энергоэффективности помещения:
- утеплите двери, окна и крышу, чтобы в жилье не попадали сквозняки;
- адаптируйте вентиляционную систему;
- помните, что газовую колонку и бойлер необходимо заменять каждые 15 – 20 лет, чтобы устройство не теряло свою эффективность;
- сделайте пол с подогревом, чтобы уменьшить использование газа или электроэнергии для отопления помещения.
Бытует мнение, что плотные шторы и ковры сохраняют тепло в помещении. Однако есть другая сторона этого – тепла трудно проникать через такие препятствия. Соответственно, если батарея находится за шторой, в комнате будет гораздо холоднее.
Лучшее решение в таком случае:
- коврами закрывать пол, ни в коем случае не стены;
- плотные шторы закрывают самое окно, радиатор – открытый;
- за батарею установите утеплитель.