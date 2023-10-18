Чому багато переселенців більше не отримують допомогу

Після того, як Кабмін вніс зміни у постанову, які передбачають, що ВПО, яка понад 30 днів перебуває за кордоном без поважної причини, втрачає свої виплати – близько 112 тисяч українців справді їх втратили.

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Зверніть увагу! Такі дії дозволяють економити 400 мільйонів гривень для бюджету щомісячно.

Нині верифікація відбувається постійно. Кожного місяця перевіряють і осіб, які повернулися до свого постійного житла або мали власне житло.

Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики України Таких було понад 12 000. Ще 9 500 виявлені померлими, і ще у 9 800 було здвоєння, тобто людина отримала виплати у кількох громадах.

Вона додала, що ще 250 осіб здійснили фінансові операції на суму понад 100 000 гривень. Ще 80 купили на аналогійну суму нерухомість.

Був випадок, коли людина отримувала допомогу від держави майже рік і при цьому придбала Mercedes-Benz G 63 AMG 2023 року, вартість якого понад 9,5 мільйонів гривень,

– пояснила Жолнович.

Кому тепер скасовують виплати

У Мінсоцполітики вже давно наголошували, що кошти для ВПО мають надаватися лише малозабезпеченим особам. Тож не отримають допомогу: