В Україні є урядова програма для підтримки роботодавців за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. За працевлаштування переселенців бізнес може отримати компенсацію.

Дивіться також ВПО можуть загрожувати штрафи у 5100 гривень: юристка пояснила, за що можуть карати

Яку суму можуть отримати роботодавці

Спочатку потрібно окреслити, у яких випадках роботодавець може отримати компенсації. Можна виокремити кілька важливих моментів.

Роботодавцю компенсують витрати на заробітну плату та єдиний соціальний внесок із розрахунку не більше 13 400 гривень на місяць за працевлаштування ВПО з-поміж зареєстрованих безробітних на строк не менше ніж 1 рік за строковим трудовим договором.

У випадку працевлаштування громадян, які набули статус ВПО після 24 лютого 2022 року, на умовах строкового або безстрокового трудового договору із розміром заробітної плати не менше мінімальної, роботодавець отримає компенсацію 6700 гривень протягом 2 місяців.

Як подати заявку

Заявку на отримання компенсації роботодавець може подати:

через портал Дія;

звернувшись до найближчого центру зайнятості.

Уряд запровадив програму стимулювання підприємців брати на роботу внутрішніх переселенців в квітні 2022 року.

Чи заберуть у ВПО допомогу у випадку відкриття власної справи