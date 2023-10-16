Покарання за відмову від реєстрації

За словами адвокатки Катерини Аніщенко, усім вимушено переселеним особам, які через війну покинули домівки, потрібно зареєструватися на новому місці проживання. Про це вона розповіла в ефірі національного телемарафону, передає 24 Канал.

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За її словами, у випадку з переселенцями держава не лише гарантує виплату соціальної допомоги, а й має право застосовувати фінансове покарання. Зокрема, і за порушення вимоги реєструватися на новому місці проживання.

Коли ВПО прибуває на нове місце, то повинна пройти реєстрацію у місцевому ТЦК/СП. Це зумовлено проведенням мобілізаційних заходів.

Щоб не порушувати процедуру, після переїзду спочатку військовозобов'язаним особам потрібно піти у ТЦК/СП, а вже потім звертатися у центр соціального захисту за матеріальною допомогою,

– порадила адвокатка.

Якщо цього не зробити, при зустрічі із представниками ТЦК/СП у них виникне запитання, чому військовозобов'язаний не повідомив про своє місцеперебування.

За ігнорування обліку в ТЦК/СП передбачений адміністративний штраф у розмірі від 1600, 3500 або 5100 гривень. Його розмір не встановлений законодавством, тож суму штрафу військком виписує на власний розсуд. Окрім того, без обліку в ТЦК в ЦНАПі неможливо отримати довідку переселенця.