Яку допомогу отримують переселенці в Україні

Для того аби допомогти переселенцям адаптуватися до нового місця перебування, уряд запровадив спеціальні грошові виплати. Станом на зараз для дорослих осіб надають 2 000 гривень щомісяця, а для дітей і осіб з інвалідністю – 3 000 гривень.

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Також для переселенців надається гуманітарна допомога у вигляді їжі, гігієнічних засобів, одягу і тимчасового житла. Для того аби оформити, довідку ВПО необхідно підтвердити проживання на території з підвищеним рівнем небезпеки – у зоні активних бойових дій чи в окупації. Для цього у ЦНАП населеного пункту, куди перемістилася особа достатньо надати відповідну прописку.

Кому скасували надання виплат

Оскільки соціальні виплати для ВПО це значні видатки з бюджету, у Мінсоцполітики ініціювали звуження кола тих, хто має отримувати грошову допомогу. У Міністерстві наголошують, що кошти мають надаватися лише малозабезпеченим особам.

Хто більше не отримає допомогу для ВПО: