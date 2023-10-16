Какую помощь получают переселенцы в Украине

Для того чтобы помочь переселенцам адаптироваться к новому месту пребывания, правительство ввело специальные денежные выплаты. На сегодня для взрослых лиц предоставляют 2 000 гривен ежемесячно, а для детей и лиц с инвалидностью – 3 000 гривен.

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Также для переселенцев оказывается гуманитарная помощь в виде еды, гигиенических средств, одежды и временного жилья. Для того чтобы оформить справку ВПЛ необходимо подтвердить проживание на территории с повышенным уровнем опасности – в зоне активных боевых действий или в оккупации. Для этого в ЦНАП населенного пункта, куда переместилось лицо, достаточно предоставить соответствующую прописку.

Кому отменили предоставление выплат

Поскольку социальные выплаты для ВПЛ это значительные расходы из бюджета, в Минсоцполитики инициировали сужение круга тех, кто должен получать денежную помощь. В Министерстве отмечают, что средства должны предоставляться только малоимущим лицам.

Кто больше не получит помощь для ВПЛ: